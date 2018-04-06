В Москве загорелся торговый центр "Персей для детей"

4 Апреля 2018 15:05

Еще один пожар в российском торговом центре. На этот раз на востоке Москвы загорелся комплекс "Персей для детей". Возгорание началось на складе игрушек на четвертом этаже. Сотни человек эвакуировали. По официальным данным, погиб один сотрудник торгового центра. Пострадали по разным данным до 10 человек - в том числе пожарные. К этому моменту огонь ликвидирован. Известно, что здание проверялось в прошлом месяце, и нарушений, которые могли бы отразиться на сегодняшней ситуации, обнаружено не было. А буквально на днях проводилась учебная эвакуация.