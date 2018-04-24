В Москве в последний путь проводили Нину Дорошину

24 Апреля 2018 15:11

В Москве в последний путь проводили народную артистку России Нину Дорошину. Траурная церемония прошла в театре "Современник", которому актриса посвятила 60 лет. Проститься с ней пришли близкие, коллеги и поклонники. У здания театра люди почтили память народной артистки аплодисментами, которые звучали больше получаса. Похоронят Нину Дорошину на Пятницком кладбище. Ей было 83 года.