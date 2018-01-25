В Москве в день рождения Владимира Высоцкого многие приходят в его дом-музей

25 Января 2018 17:04

Сегодня гениальному Владимиру Высоцкому исполнилось бы 80 лет. В Москве в день рождения поэта многие приходят в дом-музей Высоцкого, где на самом деле он не работал, но именно сюда привел итальянских журналистов, которые снимали об артисте документальный фильм. Так здание попало на пленку, а после смерти Высоцкого стало домом-музеем.

Никита Высоцкий, директор дома-музея Высоцкого на Таганке, сын Владимира Высоцкого:

"У него есть такая шутка: можно прожить без еды 10 суток, 3 без воды, а без меня только час. Это он смеялся над тем, что он любил петь и часто пел с перебором в компаниях, ему это было нужно. Он нужен, востребован, я отвечаю для себя, это потому что он был настоящий. В нем нет придуманного, он такой, какой есть, то, что он говорит, это правда. Он не рядится под кого-то, он так пишет, он так живет".

Его песни наизусть знал практически каждый второй советский человек. Он собирал стадионы, а на спектаклях всегда был аншлаг.