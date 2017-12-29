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В Москве у переходов возле метро начали устанавливать бетонные заграждения
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29 Декабря 2017 13:08

В Москве у переходов возле метро начали устанавливать бетонные заграждения

За эту неделю в российской столице произошло два серьезных ДТП. В понедельник автобус въехал в подземный переход у станции "Славянский бульвар". Погибли 4 человека, пострадали 11. А сегодня утром автобус, пытаясь уйти от столкновения с легковым автомобилем, наехал на остановку общественного транспорта. Травмы получили три человека. 

  

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