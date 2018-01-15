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В Москве простились с Михаилом Державиным
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15 Января 2018 15:03

В Москве простились с Михаилом Державиным

Сегодня в Москве простились с Михаилом Державиным. Гражданская панихида прошла в Театре сатиры. Церемония завершилась аплодисментами. Собравшиеся устроили выдающемуся актеру последнюю овацию. Народный артист России ушел из жизни на 82-ом году после продолжительной болезни. Михаил Державин покорил миллионы сердец чувством юмора, обаянием и талантом. Главное место в творчестве он всегда отводил театру, а в кино даже эпизодические роли сделали Державина народным кумиром. Особенно запоминающейся стала игра в лентах "Трое в лодке, не считая собаки", "Моя морячка", "Жених из Майами".

  

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