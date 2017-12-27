В мире
27 Декабря 2017 19:14
В Москве продолжаются поиски Ильи Аверьянова
В Москве продолжаются поиски Ильи Аверьянова — бывшего директора фабрики "Меньшевик". Объявлены план "Сирена" и план “Перехват”. Напомним, бизнесмен открыл огонь на предприятии: погиб охранник, ранены двое сотрудников. Полиция несколько часов пыталась найти Аверьянова на территории "Меньшевика", площадь которого 15 тысяч квадратных метров. Как оказалось, злоумышленник покинул фабрику до того, как полиция выставила оцепление. Отмечается, что стрелок скрылся без оружия.
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