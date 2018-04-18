В мире
18 Апреля 2018 19:12
В Москве представили туристические возможности для болельщиков и участников чемпионата мира по футболу
Как добраться до стадиона? Какие достопримечательности посмотреть, и где попробовать национальную кухню? В Москве представили туристические возможности для болельщиков и участников чемпионата мира по футболу - он пройдет в России этим летом. Мобильное приложение разработано в Беларуси. Оно напоминает виртуальную карту, где на восьми языках собрана самая интересная информация о российских городах, которые будут принимать игры. Включает в себя более 20 тысяч объектов.
Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля этого года. По предварительным данным, он соберет более полутора миллиона иностранных туристов со всего мира.
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