В Москве полиция пытается обезвредить бывшего директора кондитерской фабрики "Меньшевик"

27 Декабря 2017 13:03

В Москве полиция пытается обезвредить бывшего совладельца, директора кондитерской фабрики "Меньшевик". Илья Аверьянов убил охранника и ранил троих человек. По версии следствия, стрельба произошла в ходе конфликта бывшего и действующего владельцев предприятия. Сейчас экс-собственник находится внутри и оказывает сопротивление силовикам. Как сообщается, только что спецназ проник в здание. Подробности в следующем выпуске.