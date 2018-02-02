В Москве из-за непогоды отменены более 140 рейсов

4 Февраля 2018 15:04

Сегодня из Москвы задержаны еще несколько рейсов в Минск. Всего из-за непогоды в воздушных гаванях города вылетают не по расписанию или отменены более 140 рейсов. С субботнего вечера российскую столицу атакует "балканец". Очень мощный циклон с акватории восточного Средиземноморья принес рекордное количество осадков. Столько снега здесь не было 60 лет. Под тяжестью мокрого снега рухнули более 400 деревьев. Некоторые повредили автомобили и трамвай. Погиб один человек, еще пять пострадали. А к вечеру Москву ожидает "арктическое вторжение" - температура упадет до минус 10.