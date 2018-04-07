В Москве главное пасхальное богослужение прошло в храме Христа Спасителя

8 Апреля 2018 09:05

Его провел Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. На службе присутствовали высшие должностные лица правительства. В своем пасхальном послании предстоятель православной церкви призвал всех хотя бы раз в своей жизни прочитать главную книгу православия — Евангелие.