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В Москве главное пасхальное богослужение прошло в храме Христа Спасителя
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8 Апреля 2018 09:05

В Москве главное пасхальное богослужение прошло в храме Христа Спасителя

Его провел Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. На службе присутствовали высшие должностные лица правительства. В своем пасхальном послании предстоятель православной церкви призвал всех хотя бы раз в своей жизни прочитать главную книгу православия — Евангелие.

  

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