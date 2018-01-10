В Молдове подписан закон о борьбе с иностранной пропагандой

10 Января 2018 17:05

Спикер парламента Молдовы Андриан Канду подписал закон о борьбе с иностранной пропагандой. Документ в числе прочего запрещает трансляцию российских новостных программ. Канду подставил подпись вместо президента Игоря Додона, которого в начале января временно отстранили от должности из-за отказа утверждать этот закон. Официальная Москва назвала нововведение деструктивным и неправильным.