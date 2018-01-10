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В Молдове подписан закон о борьбе с иностранной пропагандой
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10 Января 2018 17:05

В Молдове подписан закон о борьбе с иностранной пропагандой

Спикер парламента Молдовы Андриан Канду подписал закон о борьбе с иностранной пропагандой. Документ в числе прочего запрещает трансляцию российских новостных программ. Канду подставил подпись вместо президента Игоря Додона, которого в начале января временно отстранили от должности из-за отказа утверждать этот закон. Официальная Москва назвала нововведение деструктивным и неправильным.

  

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