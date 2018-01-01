Главная>>В мире>>В мире проходят традиционные новогодние купания
В мире
RSS
В мире проходят традиционные новогодние купания
Скачать Поделиться

2 Января 2018 09:17

В мире проходят традиционные новогодние купания

Сотни смельчаков в эти дни съезжаются к берегам рек, озер и морей, чтобы совершить праздничный заплыв. Так, в столице Италии сотни зрителей собрались у моста над Тибром. В первый день нового года в Риме принято нырять в реку с 30-метровой высоты.

А в США десятки смельчаков окунулись в воды озера Мичиган. Низкие температуры не напугали любителей экстремального плавания. Они с удовольствием принимали ледяные ванны.

Необычная новогодняя тренировка прошла на юго-западе Японии. Занятие для группы молодых каратистов провели прямо на берегу Тихого океана. 30 мальчиков и девочек отрабатывали приемы, стоя по колено в ледяной воде.

  

Другие новости

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =