В мире проходят традиционные новогодние купания

2 Января 2018 09:17

Сотни смельчаков в эти дни съезжаются к берегам рек, озер и морей, чтобы совершить праздничный заплыв. Так, в столице Италии сотни зрителей собрались у моста над Тибром. В первый день нового года в Риме принято нырять в реку с 30-метровой высоты.

А в США десятки смельчаков окунулись в воды озера Мичиган. Низкие температуры не напугали любителей экстремального плавания. Они с удовольствием принимали ледяные ванны.

Необычная новогодняя тренировка прошла на юго-западе Японии. Занятие для группы молодых каратистов провели прямо на берегу Тихого океана. 30 мальчиков и девочек отрабатывали приемы, стоя по колено в ледяной воде.