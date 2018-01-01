В мире
2 Января 2018 09:17
В мире проходят традиционные новогодние купания
Сотни смельчаков в эти дни съезжаются к берегам рек, озер и морей, чтобы совершить праздничный заплыв. Так, в столице Италии сотни зрителей собрались у моста над Тибром. В первый день нового года в Риме принято нырять в реку с 30-метровой высоты.
А в США десятки смельчаков окунулись в воды озера Мичиган. Низкие температуры не напугали любителей экстремального плавания. Они с удовольствием принимали ледяные ванны.
Необычная новогодняя тренировка прошла на юго-западе Японии. Занятие для группы молодых каратистов провели прямо на берегу Тихого океана. 30 мальчиков и девочек отрабатывали приемы, стоя по колено в ледяной воде.
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