25 Декабря 2017 12:04

Один из самых главных христианских праздников отмечает вся планета. Всего в мире насчитывается более миллиарда двухсот миллионов католиков. Также Рождество сегодня празднуют протестанты, прихожане англиканской и 11-ти православных церквей, включая Болгарскую, Румынскую и Элладскую.

Вифлеем – город, где, согласно преданию, родился Иисус Христос – становится в эти дни одним из главных центров празднований. Рождество здесь традиционно отмечают в условиях повышенных мер безопасности. Тем не менее, на улицах и в храмах собирается огромное количество верующих и паломников. Торжества в честь одного из самых главных христианских праздников начались здесь еще накануне днем.

Рассказывает Юрий Козлов. Ночью праздничную мессу у грота, в котором появился на свет Сын Божий, отслужил патриарх Иерусалима Фуад Туаль. Он помолился за урегулирование кризиса вокруг святого для трех религий города.

О современных угрозах говорил в своей проповеди и Папа Римский Франциск. Богослужение в Ватикане также проходило при повышенных мерах безопасности. В центр Рима было стянуто около тысячи полицейских и вдвое больше военных. Обращаясь к верующим, понтифик сравнил скитания Марии и Иосифа со страданиями миллионов людей, которые в наши дни бегут от вооруженных конфликтов.

А вот жители американской Флориды отмечали Рождество на пляжах. Сейчас на юге Восточного побережья США плюс 27. Гвоздем пляжной рождественской программы стал массовый заплыв Сант-серферов. 837 экстремалов в колпаках и красных рубашках пытались оседлать волну и попасть в Книгу Гиннесса. Установить мировой рекорд Санта-Клаусам не удалось - волны сегодня слишком слабые. Зато серферы собрали порядка 35 тысяч долларов пожертвований на помощь людям с онкозаболеваниями.

Еще один рождественский сюрприз американцам подготовила президентская чета. Дональд Трамп с супругой посетили ночью центр командования североамериканской воздушно-космической обороны. Каждый год здесь открывают бесплатную прямую линию, дозвонившись на которую можно узнать, над какой частью света в эти минуты пролетает упряжка Санты. Дети были очень удивлены, услышав в трубке голос президента и его супруги, но просить подарки не стеснялись. Кстати, один из малышей вместо игрушек попросил рождественского волшебника, чтобы его бабушку поскорее выписали из больницы.

Кстати, о подарках - фермеры из Австралии предлагают забыть о традиционных сувенирах и порадовать близких новым питомцем - детенышем гребнистого крокодила. Специально к Рождеству семья Уэбб, занимающаяся разведением этих хищников, объявила о 50-процентной скидке. Отбоя от покупателей нет. Гребнистые крокодилы - одни из самых опасных хищников на планете, однако фермеры уверяют: в быту они очень добрые и покладистые. Главное - вовремя их кормить и не обижаться, если новый сосед вдруг займет хозяйский бассейн.