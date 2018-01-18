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В Минске идет заседание трехсторонней контактной группы
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18 Января 2018 17:02

В Минске идет заседание трехсторонней контактной группы

В эти минуты в Минске идет заседание трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на востоке Украины. Эта встреча первая с начала года. На нее возлагают большие надежды. Среди главных тем - соблюдение перемирия, создание зон безопасности и новый этап обмена пленными.

  

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