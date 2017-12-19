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В Милане приготовили самый большой в мире рождественский пирог
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18 Декабря 2017 19:07

В Милане приготовили самый большой в мире рождественский пирог

Вес традиционного итальянского паннетоне составил 140 килограммов. Высота - два метра. Рождественскую сладость разделили на 1200 кусков и раздавали всем желающим прямо в центре города недалеко от Миланского собора. Повара, которые трудились над кулинарным шедевром, пообещали, что в следующем году испекут пирог вдвое больше.  

  

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