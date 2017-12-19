В Милане приготовили самый большой в мире рождественский пирог

18 Декабря 2017 19:07

Вес традиционного итальянского паннетоне составил 140 килограммов. Высота - два метра. Рождественскую сладость разделили на 1200 кусков и раздавали всем желающим прямо в центре города недалеко от Миланского собора. Повара, которые трудились над кулинарным шедевром, пообещали, что в следующем году испекут пирог вдвое больше.