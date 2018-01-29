В мире
30 Января 2018 12:05
В метро Тбилиси обрушился потолок на конечной станции
Ее ремонт завершился буквально четыре месяца назад. Пострадали 11 человек. Отделка рухнула на людей, которые стояли на перроне в ожидании поезда. Пострадавшие госпитализированы. На месте работают спасатели и полиция. Станция закрыта для пассажиров.
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