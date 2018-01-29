В метро Тбилиси обрушился потолок на конечной станции

30 Января 2018 12:05

Ее ремонт завершился буквально четыре месяца назад. Пострадали 11 человек. Отделка рухнула на людей, которые стояли на перроне в ожидании поезда. Пострадавшие госпитализированы. На месте работают спасатели и полиция. Станция закрыта для пассажиров.