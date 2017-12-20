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В Мексике разбился туристический автобус
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20 Декабря 2017 07:06

В Мексике разбился туристический автобус

Машина перевернулась по пути на экскурсию в город Чакчобен. Погибли 15 человек, еще 18 пострадали. В основном это граждане США, Швеции, Бразилии и Италии. Путешественники прибыли в Мексику на круизном лайнере. Причины автокатастрофы пока не известны.

  

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