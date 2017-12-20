В Мексике разбился туристический автобус

20 Декабря 2017 07:06

Машина перевернулась по пути на экскурсию в город Чакчобен. Погибли 15 человек, еще 18 пострадали. В основном это граждане США, Швеции, Бразилии и Италии. Путешественники прибыли в Мексику на круизном лайнере. Причины автокатастрофы пока не известны.