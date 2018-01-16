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В Мексике объявлен максимальный уровень опасности
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16 Января 2018 09:04

В Мексике объявлен максимальный уровень опасности

На Мехико надвигаются экстремальные для этого региона морозы. Температура опустится до минус 4. А в большинстве домов нет систем отопления и даже двойных оконных рам. Поэтому такое похолодание может угрожать здоровью и жизни сотен граждан. А синоптики предупреждают - заморозки в мексиканской столице продержатся несколько дней.

  

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