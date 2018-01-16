В Мексике объявлен максимальный уровень опасности

16 Января 2018 09:04

На Мехико надвигаются экстремальные для этого региона морозы. Температура опустится до минус 4. А в большинстве домов нет систем отопления и даже двойных оконных рам. Поэтому такое похолодание может угрожать здоровью и жизни сотен граждан. А синоптики предупреждают - заморозки в мексиканской столице продержатся несколько дней.