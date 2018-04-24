Главная>>В мире>>В Мексике неизвестный открыл огонь в школе
В мире
RSS
В Мексике неизвестный открыл огонь в школе
Скачать Поделиться

25 Апреля 2018 09:02

В Мексике неизвестный открыл огонь в школе

Пострадали пятеро детей - их госпитализировали. Стрелок, личность которого пока неизвестна, во время атаки находился за пределами школы. Его разыскивают. Сейчас территория учебного заведения оцеплена.

  

Другие новости

Землетрясение в Турции Землетрасенне ў Турцыі 24.04.2018 15:07 / В мире Землетрясение в Турции

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =