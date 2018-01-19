В Мексике нашли самую большую в мире затопленную пещеру

19 Января 2018 17:02

Длина Сак-Актун – почти 350 километров. Она расположена в окрестностях города Тулум на севере полуострова Юкатан. Здесь же находятся руины одноимённого города, построенного при цивилизации майя. Исследователи обнаружили останки людей и животных, алтари и керамическую посуду. Изображения артефактов загрузят в специальную компьютерную программу. Она создаст 3D-модели, и это позволит изучать их, не извлекая на поверхность.