В Мехико грузовой поезд сошел с рельсов

19 Января 2018 07:04

Один из вагонов врезался в дом. Погибли 5 человек, в том числе двое детей. Сейчас на месте происшествия работают спасатели. Не исключено, что среди завалов могут найти и других жертв. Что стало причиной железнодорожной катастрофы, выясняется.