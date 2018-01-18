В мире
19 Января 2018 07:04
В Мехико грузовой поезд сошел с рельсов
Один из вагонов врезался в дом. Погибли 5 человек, в том числе двое детей. Сейчас на месте происшествия работают спасатели. Не исключено, что среди завалов могут найти и других жертв. Что стало причиной железнодорожной катастрофы, выясняется.
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