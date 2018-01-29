В Майами полиция задержала 7-летнего мальчика

30 Января 2018 08:08

Мерси Альварес ударил учительницу и схватил ее за волосы. В участок его доставили в наручниках. Затем он прошел психиатрическую экспертизу, после чего парня отпустили. Инцидент произошел, когда педагог вывела ребенка из столовой за то, что он играл с едой. В полиции действия по задержанию мальчика назвали стандартной процедурой. Мама Альвареса намерена подать в суд, так как раньше агрессии он не проявлял.