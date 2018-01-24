В Массачусетсе из-за гололеда в неуправляемый занос ушел школьный автобус

24 Января 2018 17:03

Кадры из Массачусетса заставили поволноваться: из-за гололеда в неуправляемый занос ушел школьный автобус. Он начал скользить вниз по дороге, сшибая почтовые ящики. В итоге транспортное средство уткнулось в припаркованный автомобиль. В тот момент в автобусе было 20 школьников - никто не пострадал, отделались испугом.