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В Марокко впервые за 10 лет выпал снег
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17 Января 2018 15:08

В Марокко впервые за 10 лет выпал снег

Высота покрова достигает 30 сантиметров. Местные жители с радостью играют в снежки, а фермеры посчитали выпавший снег хорошим знаком. Перед новым сельскохозяйственным сезоном он позволил колодцам и плотинам наполниться запасами воды.

  

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