В мире
15 Октября 2017 15:09
В Малайзии прошел ночной фестиваль воздушных змеев
Сотни зрителей собрались в Меллаке, чтобы посмотреть на запуск разноцветных кайтов, украшенных неоновыми огнями. Запустить своего змея смогли не только жители Малайзии, но и гости еще из 80 стран. Воздушные змеи поражали зрителей формой и размером, а некоторые и ценой в почти три тысячи долларов.
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