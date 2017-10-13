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В Малайзии прошел ночной фестиваль воздушных змеев
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15 Октября 2017 15:09

В Малайзии прошел ночной фестиваль воздушных змеев

Сотни зрителей собрались в Меллаке, чтобы посмотреть на запуск разноцветных кайтов, украшенных неоновыми огнями. Запустить своего змея смогли не только жители Малайзии, но и гости еще из 80 стран. Воздушные змеи поражали зрителей формой и размером, а некоторые и ценой в почти три тысячи долларов.

  

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