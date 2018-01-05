5 Января 2018 13:01

Срочные новости поступают из Египта. В Луксоре упал воздушный шар с туристами. Погиб американец, еще не менее 12 человек получили травмы. Пострадавших доставили в ближайшую больницу города, где им оказывается медпомощь.

По данным местных СМИ, авария произошла из-за сильного порыва ветра.