Главная>>В мире>>В Луксоре упал воздушный шар с туристами
В мире
RSS
В Луксоре упал воздушный шар с туристами
Скачать Поделиться

5 Января 2018 13:01

В Луксоре упал воздушный шар с туристами

Срочные новости поступают из Египта. В Луксоре упал воздушный шар с туристами. Погиб американец, еще не менее 12 человек получили травмы. Пострадавших доставили в ближайшую больницу города, где им оказывается медпомощь.

По данным местных СМИ, авария произошла из-за сильного порыва ветра.

  

Другие новости

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =