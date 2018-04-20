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В Луганской области Украины произошло отравление детей
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21 Апреля 2018 15:12

В Луганской области Украины произошло отравление детей

15 из них попали в больницу после обеда в общественной столовой. У пострадавших разные по тяжести формы отравлений. Стационарное лечение проходят 13 детей, причем 2 - в реанимации. По предварительной информации, пострадавшие заражены стафилококковой инфекцией. Накануне дети участвовали в благотворительном мероприятии. Ведется расследование по нарушению санитарных правил и норм.

  

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