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В Афинах прошел традиционный забег Санта-Клаусов
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17 Декабря 2017 15:07

В Афинах прошел традиционный забег Санта-Клаусов

Около двух сотен человек в красно-белых костюмах пробежали два с половиной километра. Поддержать участников собралось немало зрителей. Средства, полученные от забега, направят в благотворительные фонды.

  

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