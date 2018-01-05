В Лос-Анджелесе состоялась юбилейная кинопремия "Золотой глобус"

8 Января 2018 08:07

Церемонию называют репетицией "Оскара", но в последние годы список награжденных все же отличается. Итак, лучшим режиссером признан Гильермо дель Торо с фильмом "Форма воды". Сильнейшая драма - "Три биллборда на границе Эббинга, Миссури". Актером года стал Гэрри Олдман. А лучшая женская роль - Фрэнсис Мак-Дорманд. Отметили и главную анимационную картину - это "Тайна Коко". До последнего интрига сохранялась в категории "лучший фильм на иностранном языке". Ведь была номинирована "Нелюбовь" российского режиссера Андрея Звягинцева. Но она уступила немецкой картине "На пределе".