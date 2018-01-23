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В Лос-Анджелесе сегодня назовут всех претендентов на кинопремию "Оскар"
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23 Января 2018 15:04

В Лос-Анджелесе сегодня назовут всех претендентов на кинопремию "Оскар"

Трансляция в эти минуты стартует на официальном Youtube-канале Американской киноакадемии. В прямом эфире озвучат шорт-листы в 24-х номинациях. Финальное голосование состоится в конце февраля, а торжественная церемония вручения премии "Оскар" пройдет 4 марта. Это немного позже обычного. Причина - другие важные мировые события, в частности, открытие зимней Олимпиады в Пхенчхане. 

  

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