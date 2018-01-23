В мире
23 Января 2018 17:00
В Лос-Анджелесе назвали номинантов на премию "Оскар"
Только что в Лос-Анджелесе назвали номинантов на премию "Оскар". В прямом эфире объявили шорт-листы в 24 номинациях. Лидером стал фильм Гильермо Дель Торо "Форма воды" - у картины целых 13 номинаций. Претендует на награду и фильм российского режиссера Андрея Звягинцева "Нелюбовь" в категории "Лучший фильм на иностранном языке". Торжественная церемония вручения премии "Оскар" пройдет 4 марта.
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