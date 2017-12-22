В Лос-Анджелесе мужчина напал на прохожих

24 Декабря 2017 12:07

В Лос-Анджелесе выясняют причины инцидента. В одном из парков города мужчина с мачете и в противогазе напал на прохожих. Пострадали 8 человек. Прибывшие на место происшествия полицейские открыли огонь по преступнику и ранили его. Подозреваемого и пострадавших доставили в ближайшие больницы.