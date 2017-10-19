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В Лондоне все готово к открытию выставки, посвященной волшебному миру Гарри Поттера
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19 Октября 2017 09:00

В Лондоне все готово к открытию выставки, посвященной волшебному миру Гарри Поттера

Сегодня - 20 лет со дня публикации первой части. В Британской библиотеке по соседству с оригинальными рукописями и иллюстрациями к книгам о мальчике-волшебнике будут представлены кости драконов, русалка, пошаговая иллюстрация того, как создать философский камень, и многое другое. Организаторы отмечают, что сама автор бестселлера Джоан Роулинг перед посещением выставки была поражена, увидев надгробие одного из персонажей. На своей странице в Twitter она написала: "Угадайте, что это?" Узнать можно будет уже завтра.
  

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