В мире
20 Января 2018 09:11
В Лондоне проходит арт-фестиваль огней Lumiere
Магические световые инсталляции, созданные при помощи светотехники, превратили Лондон в настоящую галерею на открытом воздухе. В столице Британии проходит арт-фестиваль огней Lumiere. Более 50 художников со всего света представляют свои работы на улицах Лондона, а холстами для картин им служат исторические здания и достопримечательности. Например, Национальный театр и знаменитый лондонский вокзал King's Cross. Насладиться магией света может каждый абсолютно бесплатно.
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