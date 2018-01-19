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20 Января 2018 09:11

В Лондоне проходит арт-фестиваль огней Lumiere

Магические световые инсталляции, созданные при помощи светотехники, превратили Лондон в настоящую галерею на открытом воздухе. В столице Британии проходит арт-фестиваль огней Lumiere. Более 50 художников со всего света представляют свои работы на улицах Лондона, а холстами для картин им служат исторические здания и достопримечательности. Например, Национальный театр и знаменитый лондонский вокзал King's Cross. Насладиться магией света может каждый абсолютно бесплатно.

  

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