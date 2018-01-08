В Лондоне ночью загорелась лакокрасочная фабрика

9 Января 2018 07:07

На месте пожара на Стейплс Корнер в эти минуты работает около ста спасателей и десятки единиц спецтехники. Власти пытаются оградить квартал от зевак. Сейчас весь север британской столицы окутан дымом. Информации о жертвах пока нет.