Главная>>В мире>>В Лондоне ночью загорелась лакокрасочная фабрика
В мире
RSS
В Лондоне ночью загорелась лакокрасочная фабрика
Скачать Поделиться

9 Января 2018 07:07

В Лондоне ночью загорелась лакокрасочная фабрика

На месте пожара на Стейплс Корнер в эти минуты работает около ста спасателей и десятки единиц спецтехники. Власти пытаются оградить квартал от зевак. Сейчас весь север британской столицы окутан дымом. Информации о жертвах пока нет.

  

Другие новости

Спасение оленя Выратаванне аленя 09.01.2018 08:06 / В мире Спасение оленя

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =