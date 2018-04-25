В Ливерпуле произошли столкновения между футбольными фанатами

25 Апреля 2018 13:05

В Ливерпуле перед первым полуфиналом Лиги чемпионов произошли столкновения между фанатами. 53-летний мужчина госпитализирован в критическом состоянии. По подозрению в покушении на убийство полиция задержала двух болельщиков из Рима. Инициаторами беспорядков стали фанаты итальянского клуба "Рома".