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В Ливерпуле произошли столкновения между футбольными фанатами
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25 Апреля 2018 13:05

В Ливерпуле произошли столкновения между футбольными фанатами

В Ливерпуле перед первым полуфиналом Лиги чемпионов произошли столкновения между фанатами. 53-летний мужчина госпитализирован в критическом состоянии. По подозрению в покушении на убийство полиция задержала двух болельщиков из Рима. Инициаторами беспорядков стали фанаты итальянского клуба "Рома".

  

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