В лесных пожарах в испанской Галисии погибли два человека

16 Октября 2017 09:04

Жертвы попали в огненную ловушку, когда ехали на машине. В регионе зафиксировано 17 очагов. Их ликвидируют около 350-ти пожарных и двухсот военных. Причиной некоторых возгораний стали поджоги. Один из самых крупных городов Галисии - Виго - окружен огнем. Здесь эвакуировали завод одного из автогигантов и персонал торгового центра.