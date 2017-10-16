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В лесных пожарах в испанской Галисии погибли два человека
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16 Октября 2017 09:04

В лесных пожарах в испанской Галисии погибли два человека

Жертвы попали в огненную ловушку, когда ехали на машине. В регионе зафиксировано 17 очагов. Их ликвидируют около 350-ти пожарных и двухсот военных. Причиной некоторых возгораний стали поджоги. Один из самых крупных городов Галисии - Виго - окружен огнем. Здесь эвакуировали завод одного из автогигантов и персонал торгового центра.

  

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