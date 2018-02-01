В лесном зоопарке Китая живет общительная панда

1 Февраля 2018 15:14

Медвежонок по кличке Джин Ху стал любимцем местных смотрителей, потому что отвечает на их вопросы. Он радуется, когда сотрудники зверинца приносят ему еду, и готов долго с ними беседовать. Так, на вопрос, нравится ли панде снег, Джин Ху отвечает радостным рычанием. Известно, что панды способны издавать разнообразные звуки.