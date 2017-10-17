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В Латвии стартовали очередные учения НАТО
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17 Октября 2017 12:05

В Латвии стартовали очередные учения НАТО

В Латвии стартовали очередные крупные учения НАТО "Серебряная стрела". В маневрах задействованы 3 500 военнослужащих из 11 стран. Солдаты из Германии, США, Канады, Великобритании, Польши, Испании, Италии, Албании, Словении и Эстонии вместе с литовскими подразделениями отрабатывают "жизненно важные задачи для защиты страны". Продлятся учения до 29 октября.

  

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