В Латвии стартовали очередные учения НАТО

17 Октября 2017 12:05

В Латвии стартовали очередные крупные учения НАТО "Серебряная стрела". В маневрах задействованы 3 500 военнослужащих из 11 стран. Солдаты из Германии, США, Канады, Великобритании, Польши, Испании, Италии, Албании, Словении и Эстонии вместе с литовскими подразделениями отрабатывают "жизненно важные задачи для защиты страны". Продлятся учения до 29 октября.