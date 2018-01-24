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В Латвии переведут русские школы на обучение на латышском языке
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24 Января 2018 19:04

В Латвии переведут русские школы на обучение на латышском языке

Правительство Латвии поддержало перевод русских школ на латышский язык. Соответствующие поправки к закону об образовании принял накануне Кабинет министров. Реформа стартует 1 сентября 2019 года и завершится к 2021 году. При этом в первых шести классах обучение сохранится билингвальным. Стоит отметить, что в Латвии русскоязычных жителей около 40 %, но государственный язык всего один - латышский. Ситуацию в эксклюзивном интервью нашему телеканалу прокомментировал экс-депутат Европарламента от Латвии, экс-депутат сейма Латвии Александр Мирский.

Мэр Риги Нил Ушаков назвал решение Кабмина огромной ошибкой. В Латвии не первый месяц проходят акции по защите русскоязычных школ.

  

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