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В Лапландии построили ледяной отель по мотивам сериала "Игра престолов"
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17 Января 2018 09:11

В Лапландии построили ледяной отель по мотивам сериала "Игра престолов"

На возведение гостиницы ушло 350 тонн льда и 20 тысяч тонн снега. Номера гостиницы украшены ледяными скульптурами героев фантастической драмы. Ночь пребывания стоит от 200 долларов. Впрочем, в отеле надолго не задерживаются - температура в комнате около 5 мороза. А постояльцы ночуют в спальных мешках.

  

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