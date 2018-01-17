В Лапландии построили ледяной отель по мотивам сериала "Игра престолов"

17 Января 2018 09:11

На возведение гостиницы ушло 350 тонн льда и 20 тысяч тонн снега. Номера гостиницы украшены ледяными скульптурами героев фантастической драмы. Ночь пребывания стоит от 200 долларов. Впрочем, в отеле надолго не задерживаются - температура в комнате около 5 мороза. А постояльцы ночуют в спальных мешках.