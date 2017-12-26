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В кубинском городе Ремедиос на масштабном фестивале пострадали 39 человек
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26 Декабря 2017 08:02

В кубинском городе Ремедиос на масштабном фестивале пострадали 39 человек

В кубинском городе Ремедиос на масштабном фестивале пострадали 39 человек, в том числе шестеро детей. Причиной стали взрывы фейерверков. Многие госпитализированы в критическом состоянии. Среди жертв только местные жители. Полиция Кубы выясняет обстоятельства трагедии.

  

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