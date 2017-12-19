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В кругосветной парусной регате новый мировой рекорд
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18 Декабря 2017 07:26

В кругосветной парусной регате новый мировой рекорд

Французский яхтсмен совершил путешествие вокруг света за 42 дня 16 часов 40 минут и 35 секунд. Достижение зафиксировали накануне, когда Франсуа Габар вернулся на исходную регаты между французским островом Уэссан и мысом Лизард (самой южной точкой Великобритании). До этого рекорд принадлежал соотечественнику Габара, Томасу Ковилю, который в 2016 году обошел Землю за 49 дней и 3 часа.

  

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