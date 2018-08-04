Трагедия в Красноярском крае России. Потерпел крушение вертолет Ми-8. Авиакатастрофа унесла жизни 18 человек. Погибли 15 вахтовиков-нефтяников и 3 члена экипажа. Инцидент произошел в 180 километрах от поселка Игарка. Ми-8 задел лопастями внешний груз другого вертолета, который взлетел на несколько минут раньше. Второй борт повреждений не получил. Оба вертолета принадлежат компании Utair.

Одной из причин катастрофы называют ошибку пилотирования. Сейчас начинается расшифровка бортовых самописцев рухнувшего вертолета. В связи с трагедией власти Красноярского края объявили 6 августа днем траура.