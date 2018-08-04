В Красноярском крае разбился вертолет Ми-8

Трагедия в Красноярском крае России. Здесь разбился вертолет Ми-8. На борту были три члена экипажа и 15 вахтовиков-нефтяников. Все они погибли. Уже известно, что Ми-8 задел винтом груз другого вертолета. В нем никто не пострадал. Полет выполнялся без диспетчерского сопровождения. А значит, ответственность за расчет безопасных расстояний и выполнение всех маневров лежит на пилотах. На месте крушения обнаружены бортовые самописцы. Установлено, что судно принадлежало компании "ЮТэйр" и было исправно. Борт прошел предполетный осмотр. Возбуждено уголовное дело.