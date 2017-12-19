В Кракове накануне Рождества представили чудо-ясли

19 Декабря 2017 09:07

Свыше 200 фигурок представляют как жанровые сцены, так и сцены жизни Святого семейства. Установка яслей длилась около полугода, а для их изготовления понадобилось более 10 лет. Теперь эти ясли стали местной достопримечательностью на радость жителям, туристам и особенно детям.