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В Кракове накануне Рождества представили чудо-ясли
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19 Декабря 2017 09:07

В Кракове накануне Рождества представили чудо-ясли

Свыше 200 фигурок представляют как жанровые сцены, так и сцены жизни Святого семейства. Установка яслей длилась около полугода, а для их изготовления понадобилось более 10 лет. Теперь эти ясли стали местной достопримечательностью на радость жителям, туристам и особенно детям.

  

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