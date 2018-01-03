В китайской провинции Хэйлунцзян состоялся "ледовый марафон"

2 Января 2018 21:35

Около 2 тысяч спортсменов из разных стран мира приехали в город Фуюань, чтобы пробежаться по замерзшей реке Хэйлунцзян (более известной нам как Амур). Перед стартом местные жители в национальных костюмах исполнили танцы шамана, таким образом выражая наилучшие пожелания участникам гонки. По маршруту установили несколько пунктов обслуживания, где спортсменов ждала горячая уха по местным рецептам и квас.