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В китайской провинции Хэйлунцзян состоялся "ледовый марафон"
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2 Января 2018 21:35

В китайской провинции Хэйлунцзян состоялся "ледовый марафон"

Около 2 тысяч спортсменов из разных стран мира приехали в город Фуюань, чтобы пробежаться по замерзшей реке Хэйлунцзян (более известной нам как Амур). Перед стартом местные жители в национальных костюмах исполнили танцы шамана, таким образом выражая наилучшие пожелания участникам гонки. По маршруту установили несколько пунктов обслуживания, где спортсменов ждала горячая уха по местным рецептам и квас.

  

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