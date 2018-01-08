В китайском Харбине, где проходит фестиваль ледяных скульптур, провели массовую свадьбу

9 Января 2018 09:11

В китайском Харбине, где сейчас проходит международный фестиваль ледяных скульптур, провели массовую свадьбу. Одновременно союз заключили 34 пары. Торжество прошло по всем канонам: сначала женихи и невесты произнесли клятву, а затем обменялись кольцами и устроили праздничную фотосессию. Массовой свадьбе не помешал ни внезапный снегопад, ни достаточно низкие температуры. Молодожены и гости праздновали у ледяных скульптур, которые были созданы мастерами из 15 стран.