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В китайском Харбине, где проходит фестиваль ледяных скульптур, провели массовую свадьбу
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9 Января 2018 09:11

В китайском Харбине, где проходит фестиваль ледяных скульптур, провели массовую свадьбу

В китайском Харбине, где сейчас проходит международный фестиваль ледяных скульптур, провели массовую свадьбу. Одновременно союз заключили 34 пары. Торжество прошло по всем канонам: сначала женихи и невесты произнесли клятву, а затем обменялись кольцами и устроили праздничную фотосессию. Массовой свадьбе не помешал ни внезапный снегопад, ни достаточно низкие температуры. Молодожены и гости праздновали у ледяных скульптур, которые были созданы мастерами из 15 стран.

  

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