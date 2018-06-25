В китайском городе Яньтай автопогрузчик врезался в толпу прохожих

Инцидент произошел около остановки общественного транспорта. Ранения получили более 10 человек. Водителя пыталась остановить полиция, однако мужчина на призывы правоохранителей не отреагировал. Тогда стражи порядка открыли огонь на поражение. Нарушитель скончался от полученных ран. Идет расследование, выясняются мотивы водителя.

А это кадры из провинции Гуандун, где на скоростной трассе перевернулся автобус. Погибли три человека, семеро в больнице. На записи видно, как транспортное средство просто разрывается и пассажиры вылетают на проезжую часть. Причины ДТП устанавливаются.