Главная>>В мире>>В Китае ученые клонировали обезьяну по методу овечки Долли
В мире
RSS
В Китае ученые клонировали обезьяну по методу овечки Долли
Скачать Поделиться

25 Января 2018 09:05

В Китае ученые клонировали обезьяну по методу овечки Долли

Эта манипуляция применялась впервые и после многих попыток показала успешный результат. Используя материал от трех матерей, ученые провели несколько тысяч часов в постоянной работе. Малышей назвали Чжун-Чжун и Хуа-Хуа. Исследователи сейчас наблюдают за физическим и умственным развитием обезьянок.

  

Другие новости

В Китае аномальный мороз У Кітаі анамальны мароз 25.01.2018 08:00 / В мире В Китае аномальный мороз
Cербская деревня-призрак Cербская вёска-прывід 24.01.2018 19:10 / В мире Cербская деревня-призрак

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =