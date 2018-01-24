В Китае ученые клонировали обезьяну по методу овечки Долли

25 Января 2018 09:05

Эта манипуляция применялась впервые и после многих попыток показала успешный результат. Используя материал от трех матерей, ученые провели несколько тысяч часов в постоянной работе. Малышей назвали Чжун-Чжун и Хуа-Хуа. Исследователи сейчас наблюдают за физическим и умственным развитием обезьянок.